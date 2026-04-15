Tiquicheo, Mich.- Miércoles 15 de abril de 2026.- Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizó en en el municipio de Tiquicheo la camioneta de Rogelio Portillo Jaramillo, director regional de la Secretaría del Bienestar de Huetamo, quien desapareció la tarde del pasado 28 de marzo del año en curso en Huetamo. La unidad estaba totalmente calcinada, informaron autoridades policiales.

La desaparición del mencionado hombre fue reportada ante las instancias competentes el día 29 de marzo, por lo que se emitió una ficha de búsqueda con su media filiación.

Los agentes de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes y fue hasta el pasado 2 de abril que encontraron el vehículo de Portillo Jaramillo, el cual estaba sobre una brecha de terracería, aproximadamente a 2 kilómetros del sitio conocido como El Algodón, en la comunidad de El Palmar.

Los oficiales ministeriales, en coordinación con otras corporaciones policiales estatales y federales, continúan con operativos en la zona y en otros sitios aledaños, a efecto de dar con el paradero de Rogelio Portillo, de 47 años de edad.

AGENCIA RED 113