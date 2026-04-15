La senadora por Michoacán, Celeste Ascencio, informó que el Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia de feminicidio, un paso necesario para terminar con las desigualdades en la procuración de justicia en el país.

“México no podía seguir permitiendo que un delito tan grave se investigara de forma distinta dependiendo del estado. La vida de una mujer no puede valer más o menos según el código penal local”, señaló.

Con esta reforma, se establecen bases claras para homologar la investigación del feminicidio, cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la responsabilidad del Estado para garantizar justicia.

Celeste Ascencio destacó que este avance no es únicamente jurídico, sino profundamente humano:

“Como #HumanistaMichoacana, tengo claro que esto no se trata solo de leyes. Se trata de algo básico: que las mujeres y las niñas puedan acceder a la justicia, sin excepciones y sin pretextos”.

La senadora reiteró que este es un paso clave, pero no el final del camino, y que continuará trabajando para que ninguna mujer en México quede desprotegida frente a la violencia.