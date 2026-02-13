Morelia, Michoacán; 12 de febrero de 2026.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) celebra que Morelia y la Pista del Bosque Cuauhtémoc serán sede de la Primera Copa Nacional de Ciclismo BMX, la cual es organizada por la Promotora Mexicana de BMX y Unión Ciclista de México.

Dicha competencia tendrá verificativo del 13 al 15 de febrero con la participación de alrededor de 300 ciclistas provenientes del centro y norte del país.

Uno de los ejes de trabajo del Gobierno Municipal encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es respaldar el desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la infraestructura deportiva con la que cuenta el Imcufide.

“Esperamos alrededor de 300 corredores que en gran parte serán los que asistan al proceso de Olimpiada Nacional Conade 2026, ya que en breve se realizará la etapa previa al certamen de carácter nacional. Así que tendremos muy buen nivel en las diferentes categorías”, destacó Arturo Merlín Espinoza, titular de la Liga Michoacana de BMX.

De esta forma, la Pista del Bosque Cuauhtémoc de la capital del estado recibirá a los ciclistas competidores en las categorías: Menores, Novatos, Expertos, Juniors y Élite, además de Cruceros en las ramas femenil y varonil.

Con esta magna Copa Nacional de Ciclismo BMX que se disputará hasta el 15 de febrero, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso al deporte para construir el mejor lugar para vivir.