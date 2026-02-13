Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís, celebró la aprobación de la reforma que impide a los gobiernos estatales contratar deuda pública de largo plazo, al calificarla como una decisión histórica para proteger el patrimonio de las y los michoacanos y cerrar el paso al endeudamiento irresponsable.



La legisladora destacó que esta modificación legal marca un parteaguas en el manejo de los recursos públicos, al establecer reglas claras de disciplina financiera, transparencia y responsabilidad institucional.



“Esta reforma es un blindaje para las finanzas de Michoacán. Nunca más el endeudamiento irresponsable que hipotecó el futuro de generaciones enteras. Hoy garantizamos que cada peso público se maneje con claridad, legalidad y en beneficio del pueblo”, subrayó.



De acuerdo con información presentada por el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas y Administración, los pasivos heredados de administraciones anteriores representaron durante años una presión severa sobre el presupuesto estatal, limitando la inversión social y productiva.



Entre los principales impactos documentados destacanpasivos históricos que comprometían participaciones federales por décadas, altos costos financieros derivados de tasas, refinanciamientos y reestructuras y la reducción del margen presupuestal para infraestructura, salud y educación.





La reforma establece candados legales para impedir la contratación de deuda de largo plazo, privilegiando esquemas de financiamiento responsables, temporales y plenamente justificados.



Fabiola Alanís resaltó que la aprobación fue resultado de la construcción de consensos entre las distintas fuerzas parlamentarias, lo que permitió avanzar en una agenda estratégica para la estabilidad financiera del estado.



“Logramos construir acuerdos por encima de diferencias. Cuando se trata de cuidar el dinero del pueblo, no hay espacio para cálculos políticos. Hay responsabilidad histórica”, afirmó.



Subrayó que, desde la Jucopo, se ha priorizado una conducción política eficaz que garantice gobernabilidad y viabilidad a las reformas estructurales que Michoacán requiere.



“La gobernabilidad también se construye desde el Congreso. Hoy demostramos que, con coordinación y voluntad política, se pueden concretar decisiones que cambian el rumbo del estado”, puntualizó.



La Secretaría de Finanzas estatal ha señalado que esta modificación permitirá mantener equilibrio presupuestal sostenido, fortalecer la confianza financiera de la entidady priorizar inversión productiva sin comprometer ingresos futuros.





En ese sentido, la presidenta de la Jucopo reiteró que la reforma se alinea con los principios de austeridad republicana y combate a la corrupción.



“Proteger las finanzas públicas es proteger hospitales, carreteras, escuelas y programas sociales. Es proteger el presente y el futuro de Michoacán”, concluyó.