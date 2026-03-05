En la inauguración del panel “Voces Libres, Redes Seguras: Frente a la Violencia

Política Digital”, y en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la

Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei

Zavala, estableció que este tipo de encuentros buscan contribuir a sumar esfuerzos,

impulsar soluciones y fortalecer acciones encaminadas a construir una democracia

paritaria plena, incluyente y libre de violencia.

Convocado por la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales

(AMCEE), el panel sirvió para destacar la urgencia de reconocer y enfrentar la

violencia ejercida contra las mujeres en los espacios digitales, fenómeno que

representa uno de los principales retos para el ejercicio pleno de sus derechos

políticos y electorales en la era digital.

También en el contexto de las actividades del Observatorio de Participación Política

de las Mujeres en México, Taddei Zavala subrayó que la virtualidad se ha convertido

en estos tiempos en una extensión de la vida cotidiana, pero consideró que la

violencia política en medios digitales —datos de la ONU señalan que más del 73 %

en el mundo han sido agredidas en estos espacios— se ha consolidado como una

de las modalidades más recientes y de mayor impacto dentro de las agresiones

contra las mujeres.

Por ello, ante Alma Lorena Alonso Valdivia, Presidenta de la AMCEE, enfatizó la

necesidad de abordar el tema de manera integral y desde distintas perspectivas,

para garantizar entornos digitales seguros y libres de violencia.



Reconoció que se trata de retos significativos, sobre todo para construir espacios

digitales libres de violencia y que esto forme parte de la agenda de avances, por lo

que hizo un llamado a las personas participantes para aportar ideas y propuestas

que fortalezcan la defensa de los derechos políticos y electorales de las mujeres en

el entorno digital.

La violencia digital no es un tema exclusivo “de mujeres”, sino un desafío para

toda la sociedad

En su mensaje de clausura, Alonso Valdivia, Presidenta de la AMCEE, aseveró que

las redes sociales se han consolidado como herramientas fundamentales para la

participación política, especialmente durante campañas de procesos electorales.

Sin embargo, continuó, también se reproducen prácticas de agresión,

desinformación y ataques dirigidos a desacreditar, intimidar o silenciar a quienes

participan en la vida pública.

En ese contexto, subrayó que “la violencia digital no es un tema exclusivo de

mujeres, sino un desafío que involucra a toda la sociedad” y que exige la

participación de instituciones, academia, sociedad civil y medios de comunicación,

para avanzar hacia la igualdad y una vida libre de violencia.

Durante el panel se retomaron reflexiones de especialistas que calificaron la

violencia digital como un fenómeno comparable a una “pandemia”, al señalar que

su expansión ha transformado la forma en que se interactúa en el entorno virtual.

Asimismo, se advirtió que este tipo de agresiones provocan daños

psicoemocionales y físicos a las víctimas y, además, impacta en la democracia al

afectar la equidad y limitar la participación política de las mujeres como un derecho

humano.





Se destacó el concepto de tecnofeminismo, enfoque que combina la teoría feminista

con el análisis del impacto de la tecnología en la sociedad, y que plantea la

necesidad de empoderar a las mujeres en el uso de las herramientas digitales para

promover la justicia social y la igualdad.

Entre los principales retos se mencionó la urgencia de tipificar la violencia digital en

el marco normativo, ante un fenómeno que ha superado la regulación existente, así

como la necesidad de contar con protocolos especializados para atender la violencia

política en línea. En este sentido, se reconocieron los avances institucionales

impulsados por autoridades electorales y el trabajo que busca fortalecer estrategias

específicas para enfrentar la violencia política digital.

Con el objetivo de generar un espacio de análisis integral sobre el impacto de la

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) en el entorno

digital, abordando el fenómeno desde sus efectos psicoemocionales hasta los retos

para su sanción jurisdiccional, en el panel participaron Vera Juárez Figueroa,

Consejera del Instituto Estatal Electoral de Baja California; el Magistrado Sergio

Guerrero Olvera, de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, y Verónica Terrazas, psicóloga especialista en violencia

de género.

Su participación en el panel se dividió en tres bloques: el primero, de Enfoque Inicial,

detonó la pregunta: ¿cuál es el principal desafío que representa la violencia política

digital para la democracia y la participación de las mujeres?; el segundo, de Diálogo

y Profundización, se enfocó en respuestas a tres interrogantes: ¿Qué efectos

concretos tiene la violencia digital en la salud emocional de las mujeres en

política?,¿Los mecanismos actuales son suficientes para prevenir y sancionar la

violencia política digital? Y ¿Cómo equilibrar libertad de expresión y protección de

derechos políticos?





Y el tercero incluyó preguntas y comentarios del público, en las que cada panelista

compartió una reflexión final sobre la pregunta ¿Qué mensaje darían a las mujeres

que hoy enfrentan violencia política digital?

Durante todo el evento estuvieron presentes más de 300 personas de forma virtual

y simultánea en vivo por medio de los canales institucionales del INE y la AMCEE,

entre ellas representantes de consejerías del Instituto y de los Organismos Públicos

Locales, magistraturas de tribunales electorales federales y locales, de partidos

políticos, así como legisladoras, funcionarias públicas, precandidatas y candidatas,

organizaciones de la sociedad civil y academia, medios de comunicación y

ciudadanía.