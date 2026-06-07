Morelia, Michoacán; 07 de junio de 2026.- El director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, informó que los principales ríos y drenes se mantienen en niveles seguros tras las precipitaciones registradas en las últimas horas, sin que se reporten afectaciones o situaciones de riesgo para la población.

Como parte del monitoreo permanente que realiza el organismo durante la temporada de lluvias, personal operativo supervisa la infraestructura hidráulica para garantizar su adecuado funcionamiento y atender oportunamente cualquier eventualidad.

De acuerdo con los reportes más recientes, el Río Grande registra un nivel del 40 por ciento de su capacidad, mientras que el Río Chiquito se encuentra al 25 por ciento.

En tanto que el Dren Los Itzícuaros presenta un 60 por ciento, operando con bombeo permanente para mantener condiciones óptimas de desfogue.

Asimismo, el Dren Arroyo de Tierras se mantiene al 30 por ciento de su capacidad y el Dren Barajas al 50 por ciento, niveles que se consideran dentro de parámetros normales para esta temporada.

Adolfo Torres Ramírez destacó que el Ooapas continuará con la vigilancia permanente de ríos, drenes y cárcamos, reafirmando su compromiso de proteger a las y los morelianos mediante acciones preventivas que permitan responder de manera eficaz ante las lluvias.