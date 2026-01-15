Zacapu, Michoacán, 15 de enero de 2026.– Reafirmando el compromiso con el bienestar de las familias zacapenses, la presidenta municipal Moni Valdez, en coordinación con la presidenta del DIF Zacapu, Estela Pulido, impulsa acciones que ponen en el centro a quienes más lo necesitan.

Como parte de una política de gobierno con rostro humano, se lleva a cabo el programa de entrega de lentes gratuitos, cuyo objetivo es mejorar la salud visual y la calidad de vida de niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores del municipio.

Este apoyo se brinda a través del DIF Zacapu, donde las personas interesadas pueden acudir con la documentación requerida para ser beneficiarias, recordando que el programa cuenta con cupo limitado.

La presidenta Moni Valdez ha reiterado que el acceso a la salud es una prioridad de su administración, y que trabajar de la mano con el DIF permite atender de manera directa y sensible las necesidades de la población.

Por su parte, Estela Pulido destacó que el DIF continúa siendo un espacio cercano, solidario y humano, enfocado en acompañar a las familias y mejorar su calidad de vida.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacapu reafirma su compromiso de seguir construyendo un municipio más justo, incluyente y con bienestar para todas y todos.