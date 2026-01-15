Morelia, Michoacán, 15 de enero de 2026.- El próximo mes de febrero será un parteaguas en materia educativa, pues dará inicio la entrega de tarjetas a los más de 51 mil beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra, y arrancarán las asambleas informativas sobre la beca Rita Cetina para nivel primaria, con lo cual Michoacán consolida la cobertura de apoyos en todos los niveles, aseguró la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

Al acompañar en rueda de prensa al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, sobre los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) explicó que la beca Rita Cetina será para alumnas y alumnos de cuarto a sexto de primaria, en esta primera fase. “Las escuelas son el corazón de la comunidad y estas becas representan el respaldo para que nadie se quede atrás”, expresó.

Gabriela Molina puntualizó que dicho apoyo para nivel primaria, llegará a 420 mil estudiantes beneficiarios que recibirán 2 mil 500 pesos anuales para uniformes y útiles. Las asambleas informativas en las escuelas permitirán que las familias accedan a este recurso que impulsa el desarrollo de la niñez michoacana.

Por otra parte, la beca Gertrudis Bocanegra otorgará mil 900 pesos bimestrales a 51 mil alumnos de 121 instituciones de educación superior para su transporte. Las beneficiarias y los beneficiarios que se registraron en diciembre de 2025 recibirán su tarjeta bancaria a partir de febrero para asegurar su permanencia escolar.