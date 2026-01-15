Morelia, Michoacán, 15 de enero de 2026.- La línea de emergencias 911 cuenta con un servicio especializado de apoyo para crisis de salud mental, orientado a brindar atención inmediata a personas que enfrentan situaciones de crisis emocional, ansiedad, depresión o conductas que atenten contra la salud o la propia vida, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

A través de la orientación psicológica inmediata, el personal especializado evalúa cada caso, brinda contención emocional y cuando es necesario canaliza al Centro regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para dar seguimiento adecuado a la situación.

Este servicio es proporcionado por psicólogos y especialistas capacitados, quienes se encuentran conectados al sistema de atención de la línea de emergencias, permitiendo una intervención profesional y confidencial las 24 horas del día.

El uso responsable de la línea de emergencias 911 es fundamental para salvar vidas mediante una atención oportuna. Si atraviesas una crisis emocional, no dudes en llamar; especialistas certificados están listos para brindarte apoyo inmediato y acompañamiento profesional.