Tingambato, Mich.- 09 de enero de 2026.- La mañana de este viernes, el conductor de una camioneta murió, tras chocar contra un camión de carga, sobre la carretera “libre” Uruapan-Pátzcuaro.

Fueron algunos automovilistas, quienes reportaron el accidente a los sistemas de emergencia, por lo que al sitio ubicado entre la localidad de San Andrés Corú y Tingambato se trasladaron paramédicos locales y policías.

A su arribo, los socorristas confirmaron que el conductor de la camioneta Chevrolet, tipo pick-up, color negro ya no tenía signos vitales, por lo que acordonaron la zona en apego a la cadena de custodia y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia.

Luego de las actuaciones de ley, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Uruapan, hasta donde se espera que acudan sus deudos a reclamarlo.