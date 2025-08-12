Morelia, Michoacán, 12 de agosto de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Juventud, el dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, subrayó que la participación política de las y los jóvenes dentro del partido es una realidad que trasciende el discurso por lo que adelantó una importante particiación juvenil en los próximos comicios, “seguro estoy que muchas y muchos de ellos estarán siendo protagonistas del proceso electoral del 2027”.

En este sentido el líder perrredista sosturvo que, “el PRD ha sido detonante en el impulso a la juventud, no solo con palabras, sino con hechos concretos. Desde el proceso electoral de 2024 promovimos perfiles jóvenes que hoy son autoridades municipales. De los 18 municipios ganados por el PRD, en 10 de ellos gobiernan jóvenes menores de 35 años”, destacó.

Ocampo recordó que la presencia juvenil no se limita a las campañas electorales, sino que también se refleja en cargos importantes dentro del partido, como asambleístas, dirigencias municipales y miembros del Comité Ejecutivo Estatal. Asimismo, reconoció el trabajo de la Secretaría de las Juventudes, encabezada por Lupita Flores, que ha organizado diversas actividades durante este mes, incluyendo el Foro Legislativo Juvenil que se llevará a cabo el próximo 22 de agosto en el Congreso del Estado, con la participación de diputadas y diputados locales del PRD y de la Senadora de la República, Araceli Saucedo.

“En el PRD las y los jóvenes tienen un lugar real, con voz y voto. Les vamos a acompañar, porque estamos seguros de que muchas y muchos de ellos serán protagonistas en el proceso electoral de 2027”, concluyó.