Michoacán fortalece su presencia global gracias al impulso que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha brindado a la conectividad aérea de la entidad. Al respecto, el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, informó que el Aeropuerto Internacional de Morelia suma seis meses consecutivos al alza en tráfico internacional, con un crecimiento del 11.5 por ciento.

“El Aeropuerto Internacional de Morelia reportó un crecimiento del 6.1 por ciento durante abril de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 122 mil 693 pasajeros movilizados”, señaló el funcionario estatal.

Asimismo, destacó que el tráfico internacional ha sido el principal motor de este crecimiento con un repunte del 15.2 por ciento, cifra que consolida a Michoacán como uno de los puntos de conexión aérea más relevantes de la región.

El titular de la política turística de “el alma de México” recordó que en 2025 el aeropuerto alcanzó una cifra histórica de un millón 508 mil pasajeros, convirtiéndose en el año con mayor flujo registrado en esta terminal aérea.

Finalmente, resaltó que este crecimiento representa un aumento de 3.3 veces en comparación con 2009, cuando se contabilizaron apenas 447 mil viajeros. “Continuaremos trabajando para fortalecer e impulsar la conectividad aérea de Michoacán, generando mayores oportunidades para el turismo, la economía y el desarrollo del estado”, concluyó.