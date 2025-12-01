La Piedad, Mich.- 30 de noviembre de 2025.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en la colonia Nueva Banquetes de La Piedad, luego de que un camión tipo torton volcara justo frente al restaurante “Pollo Feliz” y a unos metros de la gasolinera conocida como la Pepsi.

De acuerdo con los reportes policiales, la unidad azul, con placas 341-EJ-4, circulaba por la zona cuando, al llegar al cruce con las calles José Antonio Gallaga y Ramón Corona, terminó recostada sobre uno de sus costados. El vehículo transportaba maíz, cuyo peso habría contribuido a la volcadura.

Aunque no hubo personas lesionadas, el accidente generó preocupación debido al derrame de combustible, lo que obligó a la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos. Los elementos trabajaron para contener el líquido y descartar riesgos adicionales.

En tanto, agentes de la Policía Municipal y de Tránsito aseguraron el área, coordinaron el retiro del vehículo y trabajaron para normalizar la circulación. Posteriormente, una grúa remolcó el camión al corralón para iniciar el deslinde de responsabilidades.