Madrid, España, 21 de enero de 2026.- Con el corte del listón inaugural de la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España, Michoacán inició formalmente su participación en uno de los escaparates turísticos más importantes del mundo, destacando este año bajo el marco de México como país socio, informó la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

Michoacán juega un papel relevante en la promoción de México en este punto de encuentro global del turismo de Iberoamérica, ya que mostrará la riqueza de la Noche de Muertos, los santuarios de la Mariposa Monarca, la cocina tradicional y patrimonios de la humanidad con los que cuenta, ante una afluencia estimada de 255 mil visitantes.

En el marco de la inauguración, donde estuvieron presentes la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel; Roberto Monroy García, titular de la Sectur y vicepresidente de la Unión de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (Asetur), destacó que durante cinco días se desarrollarán reuniones de trabajo con expertos del sector, donde a través de la comitiva michoacana se expondrá la proyección internacional del destino.

Además, el secretario de Turismo estatal junto con el director creativo del Festival Internacional de Moda, Arte y Cultura (FIMAC), Alberto Rega, entregaron un reconocimiento a la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, por su excelencia creativa e influencia internacional, y quien el año pasado visitó la capital del estado destacando la experiencia cultural, histórica y el trato que vivió en la entidad.

El titular de la política turística enfatizó que en el pabellón de México se estará proyectando en la mega pantalla inmersiva un video de Michoacán mostrando las riquezas con las que cuenta el estado, como la cosmovisión purépecha, los destinos naturales, la transmisión de saberes de generación en generación, la K’uínchekua, las artesanías, y las migraciones naturales, a través de una narración que logra tocar los sentidos de quien lo observa y se acerca a “el alma de México”.