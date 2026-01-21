Madrid, España, 21 de enero de 2026.- Los icónicos “viejitos” han cautivado a las y los europeos en el marco de la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), quien informó que se han realizado diversas activaciones en el espacio público de Madrid donde se ha atraído la atención de personas de diversas nacionalidades y edades.

El secretario de Turismo estatal, quien encabeza la delegación michoacana y la promoción por parte de la Unión de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (Asetur), detalló que la Puerta de Alcalá, el estadio Santiago Bernabéu, y la Plaza Mayor han sido tres de los espacios donde han aparecido estos personajes para llenar de color, alegría, risas y baile, pero sobre todo de cultura e historia.

Esta serie de activaciones, comentó el titular de la política turística de “el alma de México”, son acciones que se desarrollan a la par de la Fitur 2026, para atraer la atención de turistas y visitantes que se encuentran en Madrid, y que a través de esta representación, conozcan parte de las riquezas gastronómicas, culturales, naturales, artesanales, los Pueblos Mágicos, y la conectividad aérea con la que cuenta el estado.

El titular de Sectur recordó que además de los “viejitos” también se encuentra la Catrina Monarca, otro personaje que se ha convertido en una digna representante de Michoacán en ferias internacionales.