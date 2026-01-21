Morelia, Michoacán, 21 de enero de 2026. Como resultado de la reforma judicial y de la implementación de un nuevo modelo de gestión, el Poder Judicial de Michoacán ha registrado avances significativos en la eficacia de la impartición de justicia, particularmente en el sistema de justicia oral penal, fortaleciendo al mismo tiempo la cercanía institucional con la ciudadanía, afirmó el magistrado presidente Hugo Gama Coria.

Uno de los ejes centrales de esta transformación ha sido la regionalización de la segunda instancia, lo que ha permitido contar con magistradas y magistrados en materias civil y penal en distintas regiones del estado, con un contacto más directo, una gestión más ágil y una atención más oportuna de los asuntos, impactando positivamente en la resolución de los procesos judiciales.

Al respecto, el magistrado Gama Coria informó que, en materia penal, en las regiones de Zamora, La Piedad, Zitácuaro y Sahuayo la concesión de órdenes de aprehensión por las y los jueces de oralidad incrementó en un 35%; en Uruapan, Zitácuaro, Apatzingán y Zamora las órdenes de cateo un 38%; así como en Morelia, Lázaro Cárdenas Apatzingán y Zitácuaro los controles de detención registraron un aumento de un 41%. “En la materia que tanto interés tiene por parte de la sociedad, estamos realizando acciones para mejorar el funcionamiento, los jueces y las juezas están muy comprometidos y están dando buenos resultados” añadió.

Del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2025, se registró el ingreso de 3 mil 270 causas penales y la conclusión de 2 mil 762, en el mismo periodo se celebraron un total de 8 mil 37 audiencias, asimismo, se generaron 16 mil 584 acuerdos y 104 mil 512 notificaciones.

En materia de infraestructura, se habilitaron dos salas de audiencia con la Coordinación del Sistema Penitenciario para el traslado de personas privadas de la libertad, y se concluyó la rehabilitación de dos espacios en el Centro Integral de Adolescentes para la instalación de nuevas salas de audiencia, que comenzarán a operar durante este año.

En este contexto, el magistrado presidente destacó que el concepto de justicia cercana trasciende la presencia territorial y se refleja en la calidad del servicio que se brinda a la sociedad: “La justicia cercana es la justicia completa, una verdadera cercanía implica resoluciones imparciales, oportunas y satisfactorias para quienes acuden al sistema judicial. Que los justiciables queden satisfechos con las determinaciones de jueces y magistrados es la mejor manera de estar cerca de los asuntos y, por consecuencia, de la gente”.