Morelia, Michoacán, 8 de junio de 2026.- Ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales, el Gobierno de Michoacán informó que mantiene una red de 256 refugios temporales distribuidos en todo el estado para proteger a las familias que pudieran resultar afectadas por inundaciones, deslaves o cualquier otra emergencia derivada de fenómenos meteorológicos.

El coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez Cisneros, destacó que 112 refugios ya se encuentran completamente habilitados y listos para operar de manera inmediata, mientras que el resto podrá activarse conforme las condiciones climáticas lo requieran.

“Estamos preparados para responder de manera oportuna las necesidades de la población ante cualquier contingencia. Los refugios cuentan con lo necesario para brindar atención digna y segura”, señaló el funcionario.

Estos espacios ofrecen servicios básicos como alimentación, agua potable, colchonetas, cobijas, atención médica y medicamentos, además de ser operados de manera coordinada entre autoridades municipales, estatales y federales para garantizar una respuesta rápida en caso de emergencia.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a no bajar la guardia durante esta temporada y seguir con las medidas preventivas tales como evitar cruzar ríos o calles inundadas, mantener limpios techos, desagües y alcantarillas, así como preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, agua, alimentos y medicamentos.

Protección Civil también recomendó identificar con anticipación el refugio temporal más cercano a su domicilio y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales. La ubicación de los refugios puede consultarse en el Sistema Integral de Información de Riesgos de Michoacán en la página siir.michoacan.gob.mx.

Finalmente, la dependencia reiteró que el número de emergencias 911 se mantiene disponible las 24 horas para atender cualquier situación de riesgo derivada de la temporada de lluvias.