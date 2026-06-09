Morelia, Michoacán, a 08 de junio de 2026.- El doctor José Herrera Camacho asumió la dirección del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IIAF), tras la sesión del Consejo Universitario presidido por la rectora Yarabí Ávila González.

En este marco, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, hizo del conocimiento del pleno la declinación de los doctores Gerardo Rodríguez Alvarado y Alejandro Martínez Palacios, por lo que Herrara Camacho fue el único candidato.

Durante la sesión, el recién electo titular del IIAF, presentó su proyecto de trabajo basado en cuatro ejes prioritarios como son: Optimización del talento humano; Excelencia académica y eficiencia administrativa; Vinculación, transferencia y autogestión financiera, y Gobernanza, infraestructura y gestión de riesgos.

Luego de la votación de las y los consejeros universitarios, la rectora Yarabí Ávila tomó protesta al nuevo director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales para el periodo 2026-2030, al tiempo que le deseó el mejor de los éxitos en su encomienda al frente de la dependencia, de igual forma, reconoció el trabajo desarrollado por el titular saliente, Jorge Fonseca Madrigal.