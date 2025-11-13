Uruapan, Mich.- 13 de noviembre de 2025.- La presidenta municipal de Uruapan Grecia Quiroz hizo un llamado a que la gente no se deje engañar por personas que se han querido colgar del “Movimiento del sombrero” en otras ciudades, además informó que no asistirá a la marcha del sábado próximo ya que desconoce quienes organizan.

Durante una rueda de prensa realizada este martes y posterior a la reunión el Gabinete Federal y Estatal de Seguridad, la alcaldesa pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por algunos que se han querido colgar del movimiento independiente.

“Ha habido muchos que se han querido colgar de este movimiento. Decirles a todos aquellos que estén interesados en participar, en pertenecer al movimiento, la única línea que hay en este momento del movimiento independiente del sombrero se encuentra en Uruapan, Michoacán, encabezado ahora por su servidora”, señaló.

” Y que no quieran engañarlos, que el movimiento independiente de Zamora, de Hidalgo, de Querétaro, porque se están aprovechando de la gente, se están aprovechando de esto que sucedió y decirles a quien me vea en este momento que el único movimiento se encuentra en este momento en Uruapan”, sentenció la presidenta municipal, indicando que no hay líderes en ningún otro estado.

En cuanto a la marcha del sábado convocada en Uruapan a las 9 de la mañana, Grecia Quiroz detalló, “No se quien, quienes o con qué fines esten organizando la marcha del 15 , yo no acudiré , no es de nuestro movimiento”.