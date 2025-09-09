Morelia, Michoacán, 9 de septiembre de 2025.- Michoacán reafirma su compromiso con la formación de profesionales de alto nivel desde las escuelas formadoras de docentes, afirmó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, al inaugurar oficialmente los programas de posgrado de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF).

Con 37 estudiantes inscritos en la sexta generación de la Maestría y la primera del Doctorado en Educación Física, Deporte y Salud Integral, estos programas consolidan una propuesta académica sólida que combina investigación, innovación educativa y formación continua, desde una visión comprometida con los nuevos retos sociales y educativos.

“Estos nuevos programas reflejan la labor académica, la construcción de comunidad, la generación de conocimiento y el impulso a la educación continua que siempre deben caracterizar a esta institución”, mencionó Sosa Olmeda, al reconocer la presencia de egresados de diversas instituciones educativas que confiaron en la ENEF.

Ambos planes de estudio han sido diseñados con la participación activa del cuerpo docente, destacando también su intervención en la construcción del Plan de Estudios 2022 de la Licenciatura en Educación Física, lo que garantiza una línea formativa coherente, actualizada y centrada en el desarrollo humano integral, precisó Laura Peña, una de las docentes e impulsoras del programa.

El director de la ENEF, Rosalío Maldonado García, reconoció al personal docente involucrado en el diseño, implementación y organización de estos posgrados, y subrayó que su consolidación no solo fortalece la excelencia académica de la institución, sino que también contribuye al desarrollo de profesionales capaces de transformar la educación física y la salud integral en Michoacán y a nivel nacional.