Morelia, Michoacán, 9 de septiembre de 2025.- Michoacán celebrará la edición 37 del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez (FMM) del 14 al 23 de noviembre, bajo el lema “América Suena”, que reunirá a artistas de 14 países, en un homenaje a las expresiones académicas, populares y tradicionales del continente. Aunque el corazón del festival estará en Morelia, su programación también llegará a otros municipios de distintas ciudades de México.

La secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, subrayó que el FMM se ha consolidado como un referente internacional por su calidad artística y por ser un semillero que conecta a creadoras y creadores michoacanos con grandes exponentes del mundo. Destacó además que el Centro Cultural Clavijero y el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) serán recintos clave en esta edición.

El presidente del festival, Ricardo Bernal Vargas, señaló que el encuentro reunirá a más de 700 artistas en un programa diverso y de alto nivel, posible gracias al apoyo del Gobierno del Estado, distintas embajadas y aliados estratégicos. “Morelia se reafirma como un punto de encuentro para públicos y creadores de todo el mundo”, afirmó.

La directora general del festival, Verónica Bernal Vargas, destacó la importancia del eje académico y de las actividades paralelas, entre ellas los tradicionales tapetes florales de Patamban y una muestra gastronómica internacional con música en vivo.

El Consejo Artístico, integrado por Juan Alonso Mendoza, Juan Felipe Molano y Silvia Santamaría, explicó que esta edición marcará el inicio de un viaje musical de cuatro años dedicado a recorrer los sonidos del mundo. La inauguración será el 14 de noviembre en el Teatro Morelos, con la participación de la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín, dirigida por Unir y Backofen y con la violinista Leticia Moreno como solista invitada.

Desde la Secretaría de Cultura de México se reconoció el valor formativo del FMM y su impacto en las nuevas generaciones, mientras que el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, resaltó que el festival es un aliado estratégico para atraer visitantes, visibilizar a Morelia y proyectar al estado como un destino cultural de gran relevancia.

El programa completo puede consultarse en las redes sociales oficiales y en el sitio web: @fmusicamorelia y festivalmorelia.mx