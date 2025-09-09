Morelia, Michoacán; 09 de septiembre de 2025.- Con el fin de rescatar una de las competencias de mayor arraigo en la ciudad, el Gobierno de Morelia, a través del su Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), organizará la Carrera de Relevos de la Independencia 2025, la cual se celebrará el lunes 15 de septiembre.

En cumplimiento a la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por sostener eventos representativos para la ciudad y fortalecer el turismo deportivo, el titular del Imcufide, Pablo César Sánchez Silva, atrajo la organización de la tradicional justa atlética, que se corrió por primera vez en 1959 y que para esta edición vuelve a su ruta original.

“No dudamos un segundo en asumir la realización de esta competencia de relevos, sin duda es característica de nuestros festejos patrios y es muy solicitada por la gente. Con este tipo de acciones no solo promovemos la actividad física en el marco de fechas importantes, sino que desarrollamos el turismo deportivo”, compartió el director.

La justa tendrá verificativo el lunes 15 de septiembre, en punto de las 17:30 horas, con punto de salida en el cruce de la avenida Enrique Ramírez y el Periférico, para posteriormente hacer el primer relevo en el distribuidor vial de Mil Cumbres, el siguiente frente a las oficinas del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) ubicadas en Acueducto, el tercero será al arribar a la Plaza Jardín Morelos y la competencia concluirá frente al Templo de “Las Monjas”, en la avenida Madero.

Los relevos se integrarán de forma mixta, en las categorías Juvenil A y B, Libre, Master y Veteranos; la bolsa de premiación asciende a 39 mil pesos en efectivo, a repartir entre los primeros lugares de cada una.

Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el viernes 12 de septiembre. El trámite se puede realizar en la Unidad Deportiva de Indeco, así como al correo altorendimientomorelia@gmail.com o al número 4432179498.