Zamora, Mich.- 01 de febrero de 2026.- Un joven fue asesinado a balazos a unos metros del arco de entrada a la Tenencia de Ario de Rayón. De acuerdo con las autoridades la víctima esta sin identificar.

Fue durante los primeros minutos de este domingo, cuando en el número de emergencias se recibió un reporte alertando sobre una persona tirada en el tramo carretero Puente de Tubos – Ario de Rayón.

Oficiales de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional se movilizaron al citado lugar donde encontraron a un masculino inconsciente con impactos de proyectil de arma de fuego por lo que delimitaron la zona y solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron momentos después y al revisarlo confirmaron la muerte del ofendido, tratándose de un muchacho de entre 20 y 25 años de edad, el cual vestía sudadera negra, pants azul y tenis negros.

Por protocolo los uniformados solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen para efectuar la recolección de indicios e iniciar la correspondiente carpeta de investigación.