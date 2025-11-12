Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2025.- Por primera ocasión, Michoacán participa en la Conferencia de las Partes (COP 30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas, que se realiza en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, en donde se reunirán miles de líderes y especialistas ambientalistas para exponer y proponer acciones para mitigar el cambio climático.

En este importante foro internacional, el secretario del Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, participará en cuatro paneles de discusión. Destaca su intervención en una mesa redonda con la Alianza de Gobernadores por el Clima y los Bosques, donde dialogará con representantes de Brasil, Indonesia y África, para definir acciones subnacionales y estatales en favor del cuidado de los ecosistemas.

Asimismo, en un panel adicional, se presentarán los avances de Michoacán con el Guardián Forestal y la certificación ProForest Avocado. Esta participación es resultado de una invitación de la coalición de organizaciones no gubernamentales, quienes reconocen estas estrategias estatales como un gran avance en la defensa de los bosques.

El 13 de noviembre, el secretario participará en dos paneles más, uno se centrará en los mecanismos y acciones necesarios para lograr un impacto a nivel global, mientras que el otro será una mesa de diálogo con el director de la Conafor, Sergio Humberto Graf Moreno, para discutir estrategias específicas de conservación para México.

Méndez López señaló que Michoacán realizará importantes aportaciones a la Conferencia de las Partes (COP) con un análisis de acciones clave para mitigar el cambio climático. Estas incluyen la instalación de los teleféricos de Morelia y Uruapan, la Ley Estatal de Movilidad, el programa Agrosano, el triplicado de la superficie de Áreas Naturales Protegidas durante esta administración, y la defensa de los bosques a través del Guardián Forestal, así como las acciones que se realizan en conjunto con las comisiones Forestal y del Agua y Gestión de Cuencas.