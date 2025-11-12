Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- Con la participación de cerca de mil ciclistas provenientes de diferentes estados del país, este fin de semana concluyó el “Morelia Bike Marathon 2025”, competencia de ciclismo de montaña que reunió a deportistas y familias en distintos puntos de la ciudad.

El evento, que reunió a más de 1,500 asistentes, entre competidores y espectadores, contó con la colaboración del Gobierno de Morelia para su realización, a través de diversas facilidades logísticas y de acompañamiento institucional. Con gran éxito, se llevaron a cabo las competencias en las categorías de 25 y 50 kilómetros, donde se premiaron a los primeros lugares de cada una, dentro de la categoría Elit General: En la rama femenil, el primer lugar lo obtuvo Fabiola Corona; mientras que, en la rama varonil, el primer lugar fue conquistado por Daniel Castillo.

Durante la ceremonia de premiación, autoridades municipales participaron en representación del Ayuntamiento, reconociendo el esfuerzo de quienes impulsan este tipo de iniciativas que fomentan la actividad física y la integración social. Entre ellas se encontraron Thelma Aquique Arrieta, secretaria de Turismo de Morelia; Olivia Renoult Salazar, directora operativa del IMCUFIDE; y Paulo Ramón Lara, presidente del comité organizador del evento.

El Gobierno de Morelia reitera su disposición a colaborar con la ciudadanía en proyectos que promuevan el deporte y la convivencia, siempre bajo un esquema de respeto y corresponsabilidad con los sectores que impulsan estas actividades.