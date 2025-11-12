Copándaro de Galeana, Mich.- Miércoles 12 de noviembre de 2025.- Un muerto y dos lesionados fue el saldo que dejó el choque de un camión mueblero contra la retaguardia de otro vehículo, el cual se dio a la fuga. El percance tuvo lugar sobre la autopista México–Guadalajara, dentro del municipio de Copándaro de Galeana.

Autoridades policiales informaron que lo anterior se registró durante la mañana de este miércoles, aproximadamente en el kilómetro 254, a la altura de la población de Congotzio. Varias personas intentaron ayudar a los afectados, quienes estaban prensados; la situación fue reportada al número de emergencias 911,

Después llegaron los rescatistas de Protección Civil, mismos que confirmaron el deceso de uno de los tripulantes del mencionado furgón, además otorgaron los primeros auxilios a los sobrevivientes y los canalizaron a un hospital de Ciudad Salud, ubicado en los límites de Charo y Morelia.

Se apreció que la unidad siniestrada es de colores blanco y naranja, con la leyenda “Muebles Pergo” y matrícula LF59984, transporte que quedó destrozado de la parte frontal.

Unos oficiales abanderaron el incidente, posteriormente arribaron los especialistas de la Fiscalía Regional, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Los nombres de las víctimas no fueron expuestos por la Policía.