Morelia, Michoacán, 8 de octubre del 2025.- Michoacán se ubica en el lugar número 25 a nivel nacional en el registro de la comisión de delitos durante el presente año. Este avance es resultado de la estrategia interinstitucional implementada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para garantizar el orden y el bienestar social.

Durante encuentro con medios de comunicación, el titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés, destacó este avance anual, que permite dar seguridad y confianza a la población, “esto es importante, es decir que estamos fuera de la media nacional y por debajo de estados vecinos y otros de la República como Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas”.

Los resultados reflejan que Michoacán se mantiene por debajo de la media nacional, al registrar 78.4 ilícitos por cada 100 mil habitantes, según la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La estrategia de seguridad en la entidad demuestra avances en el combate a la delincuencia y la prevención de delitos de alto impacto. Para colaborar activamente con las autoridades, se exhorta a la ciudadanía a utilizar las líneas 911 para emergencias y 089 para denuncia anónima, o la aplicación móvil 911 Michoacán, herramientas seguras y confiables.