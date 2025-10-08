El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que, el Programa de Infraestructura Carretera 2025 presenta un avance del 60 por ciento, el cual representa una inversión de 17 mil millones de pesos (mdp) y en el que al momento se tienen 70 frentes en los que realizan labores 6 mil trabajadores y mil 700 máquinas.

#Video | Programa de infraestructura carretera 2025 registra avance de 60% pic.twitter.com/BOz7Rppq8t — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 8, 2025

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el avance del 60 por ciento es muy importante ya que en materia de infraestructura carretera se cerrará muy bien el año.

“Es muy importante. Vamos a cerrar bien el año. En general cuando se hace una obra pública tiene que haber un proyecto ejecutivo y si no se licita de manera integral, el proyecto ejecutivo y su obra, pero todo requiere de mucho tiempo de planeación, porque las bases de licitación requieren mucha información. Entonces, Jesús y su equipo la verdad son muy buenos y muy pronto sacaron las licitaciones”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del Pueblo”.

Destacó que las obras carreteras tienen que ver con la conectividad nacional y además ayudan a mejorar la movilidad en los estados al facilitar la conexión entre comunidades. Ejemplo de ello son las acciones que se realizan en la mixteca baja como parte del Plan General Lázaro Cárdenas.

El secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que adicionalmente los avances del Programa de Infraestructura Carretera, también se intervienen ocho autopistas con una inversión mixta de 14 mil mdp.

Recordó que el Programa de Infraestructura Carretera se divide en: