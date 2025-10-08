Morelia, Michoacán; 8 de octubre de 2025.–El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó el acto cívico cultural por el 100 Aniversario del Ejido de Tenencia Morelos y resaltó que sería el décimo aniversario del restablecimiento de su estatus de tenencia, logrado en 2015 en su primera administración municipal. El evento reunió a ejidatarios, autoridades y ciudadanos para celebrar su historia y trabajo comunitario.

El acto destacó por la entrega de vistos buenos para la regularización de 114 hectáreas, beneficiando a 1,723 familias del ejido de la Boruca con certeza jurídica sobre sus terrenos. Este proceso, impulsado con el apoyo de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno, y el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez, permite a las familias acreditar la propiedad de sus tierras, facilitando su venta, herencia o uso como garantía para créditos.

Alfonso Martínez, resaltó que gracias a la gestión municipal, se impulsará la reducción en el costo de regularización próximamente a analizar en Cabildo para que sea distribuido entre los beneficiarios, haciendo el proceso accesible. Este esfuerzo continúa el compromiso iniciado hace un año para dignificar el patrimonio de comunidades históricamente ignoradas.

A este acto realizado en la plaza principal de la tenencia acompañaron al Presidente, Cuahutémoc Ramírez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán; Javier Aguilar Vidales, presidente del comisariado ejidal; Gabirela Aguilar Mejía, jefe de tenencia; José Luis Silva, tesorero del Comisariado Ejidal; y Lupita Herrera, secretaria de Desarrollo Económico del municipio, así como de habitantes de la tenencia, quienes celebraron este importante paso hacia la seguridad patrimonial y el desarrollo económico de la región.