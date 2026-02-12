Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2026.- Michoacán cuenta con 771 mil vacunas disponibles para la prevención del sarampión, las cuales se encuentran en los 364 centros de salud de la entidad, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Contamos con suficientes dosis y las brigadas correspondientes para combatir los contagios; es así que, a través de la Secretaría de Salud en coordinación con personal del IMSS-Bienestar, avanza de manera puntual la aplicación del biológico”, resaltó el mandatario.

Detalló que, desde abril de 2025 al corte del día de hoy, en Michoacán se han aplicado 515 mil dosis de la vacuna, y se cuenta con equipos de respuesta rápida en todas las jurisdicciones para realizar los bloqueos vacunales donde se presente algún caso nuevo de sarampión.

Ramírez Bedolla explicó que el 90 por ciento de los casos de sarampión no tienen antecedentes de vacunación previa; por ello, hizo un llamado a las madres y padres de familia para que acudan a los módulos con los menores de seis meses a 12 años de edad, que no han recibido ninguna vacuna contra el sarampión, al ser uno de los sectores de mayor vulnerabilidad.

Otro grupo prioritario son los de 13 a 49 años sin la vacuna del sarampión o que no recuerden estar vacunados.

Finalmente, detalló que hasta este miércoles, en la entidad se encuentran 304 casos acumulados desde febrero de 2025 a la fecha.