Arteaga, Michoacán, 11 de febrero de 2026.- Como parte de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Marina) y la Guardia Nacional (GN) localizaron y destruyeron una plantación de marihuana en la localidad de Los Copales, perteneciente al municipio de Arteaga.

Durante recorridos de vigilancia, prevención y disuasión del delito realizados en la región de Lázaro Cárdenas, las fuerzas de seguridad detectaron dicho sembradío con una extensión aproximada de mil 200 metros cuadrados.

Tras su localización, el plantío fue destruido mediante incineración en el sitio, procedimiento realizado conforme a los protocolos operativos y con estricto apego a la ley.

La SSP refrenda su compromiso de mantener operativos permanentes y coordinados para combatir la producción y distribución de sustancias ilícitas, fortaleciendo la seguridad en todas las regiones del estado.