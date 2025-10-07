Morelia, Michoacán, a 07 de octubre de 2025.- La presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, celebró la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán Servicio de las Víctimas, impulsada por la Comisión de Justicia, al afirmar que representa un paso decisivo hacia una justicia con rostro humano.

“Queremos una Fiscalía moderna, eficiente y cercana al pueblo. Una institución que escuche, acompañe y actúe con empatía”, expresó la legisladora.

Bugarini destacó que la nueva ley reestructura la Fiscalía para hacerla más ágil, transparente y sensible a las necesidades de la ciudadanía. Además, incorpora herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a la justicia, como la posibilidad de presentar denuncias a distancia, el uso de expedientes digitales con tecnología blockchain y un sistema de supervisión en tiempo real que permitirá dar seguimiento a cada caso.

“Estamos transformando la justicia desde adentro, con mecanismos que protejan a las víctimas, que prevengan la corrupción y que acerquen el trabajo ministerial a la gente. La justicia debe sentirse, no solo anunciarse”, enfatizó.

La presidenta del Congreso también resaltó que esta ley incorpora una visión intercultural y con perspectiva de género, al reconocer los sistemas normativos de las comunidades con autogobierno y garantizar intérpretes para asegurar el debido proceso.

“Esta ley es para el pueblo de Michoacán. Es una herramienta que devuelve confianza, que dignifica la justicia y que demuestra que en nuestro estado sí se puede construir un nuevo modelo institucional, más humano y más eficaz”, concluyó Bugarini Torres.