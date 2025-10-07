La Unión, Gro.- 7 de octubre de 2025.- Un hombre resultó con lesiones leves después de un accidente automovilístico registrado la tarde de este martes en el tramo Las Cañas-Lázaro Cárdenas, perteneciente a la Autopista Siglo XXI, en el municipio de La Unión, Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo Hyundai Grand azul, con placas NTR-889-A, perdió el control de la unidad y se impactó contra las barreras de contención en el kilómetro 255+900. El accidente dejó como saldo a Marcelo Y., de 57 años de edad, originario de Morelia, con heridas que no ponen en riesgo su vida.

El hecho movilizó a los paramédicos de AMBUMED y al personal de Autopistas Michoacán, quienes ayudaron al conductor en el lugar. El hombre se encontraba consciente pero desorientado, por lo que fue atendido sin requerir traslado hospitalario.

Los elementos de la Guardia Nacional y el personal de Auxilio Vial acudieron también al sitio para brindar apoyo y coordinar las labores de tránsito, mientras que la unidad dañada fue remolcada a un corralón para el deslinde de responsabilidades correspondientes.



