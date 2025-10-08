Morelia, Mich.- Martes 07 de octubre de 2025.- La caída de un árbol interrumpió por varios minutos la circulación vehicular sobre los carriles de la carretera Morelia-Pátzcuaro, en el sentido de Uruapilla hacia ma capital michoacana, informaron fuentes policiales y de rescate.

Trascendió que el mencionado árbol colapsó la tarde noche de este martes y quedó atravesado en el kilómetro 11 de la citada vialidad, a la altura de la colonia Monte Rubio, en las cercanías del Puente Cepamisa.

La situación fue reportada al número de emergencias. Después acudieron patrulleros locales para abanderar el incidente, así como unos bomberos municipales, éstos últimos segmentaron el árbol para despejar el camino. Al final se restableció el paso de los automotores.