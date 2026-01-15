Morelia, Michoacán, 15 de enero de 2026.- Michoacán hará vibrar a España en la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid. En este encuentro, uno de los más relevantes a nivel global, México destaca como país socio, permitiendo que el estado proyecte su riqueza cultural del 21 al 25 de enero en las instalaciones de la Institución Ferial de Madrid.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), destacó que el estado tendrá una presencia estratégica dentro del Pabellón de México. En este escaparate se proyectará la riqueza de sus Pueblos Mágicos y Patrimonios de la Humanidad, destacando la Noche de Muertos y el fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca. La delegación michoacana llevará a cabo más de 10 activaciones que incluyen desde la emblemática Danza de los Viejitos hasta la gastronomía tradicional, con las icónicas carnitas como protagonistas.

El titular de la política turística estatal señaló que Michoacán liderará los trabajos de promoción y difusión del país a través de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), aprovechando el escaparate que representa para nuestra nación ocupar el lugar de honor como invitado en este encuentro internacional.

Asimismo, destacó que en el marco de la Fitur y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se lanzará de manera conjunta con la Sectur federal la campaña internacional “Michoacán, el alma de México”, además de diversas acciones estratégicas para posicionar al estado ante el turismo internacional y seguir conquistando nuevos mercados que consoliden a la entidad como uno de los destinos imperdibles.

La Fitur es una de las ferias de turismo más importantes del mundo, donde este año se reunirán profesionales del sector de más de 156 países. Al respecto, el funcionario estatal explicó que los organizadores prevén para este 2026 la asistencia de más de 255 mil visitantes.