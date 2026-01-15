Morelia, Michoacán, 15 de enero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, informó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia traerá consigo una inversión de 3 mil 371 millones de pesos para la construcción de 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIS) en 16 municipios, así como cinco Unidades de Medicina Familiar Plus.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la arquitecta promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan dio a conocer que ya está autorizada la construcción de ocho de los 19 CECIS que se edificarán en Michoacán.

Detalló que estarán ubicados en los municipios de Morelia, Uruapan, Jiquilpan, Zamora, Jacona, Tarímbaro, La Piedad y Sahuayo. Estos espacios beneficiarán de manera directa a más de mil 500 menores de 0 a 5 años, con una inversión de mil millones de pesos.

Con respecto a las Unidades de Medicina Familiar, enfatizó que los cinco centros ya están autorizados para ser construidos en Lázaro Cárdenas, Jacona, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Zacapu y La Piedad, bajo una inversión de 2 mil 371 millones de pesos. Los tiempos de conclusión de estas unidades están proyectados para finales de diciembre de 2027 y tendrán una inversión de 2 mil 371 millones de pesos.

Finalmente, la secretaria destacó el impacto social de estas obras: “Estas guarderías servirán como cobijo para miles de madres jefas de familia; mientras que las unidades médicas optimizarán los servicios de salud en los municipios antes mencionados con servicios médicos ampliados, especialidades, urgencias, laboratorios e imagenología”, concluyó.