Uruapan, Michoacán, 11 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que productores, empacadores, instituciones científicas y autoridades de los distintos órdenes de gobierno avanzan en la integración del expediente técnico para obtener la Indicación Geográfica “Aguacate de la franja de Michoacán”. El expediente se abordó en un encuentro con el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo.

Este trabajo conjunto permitirá sustentar las características geográficas, culturales y productivas que distinguen al aguacate michoacano a nivel nacional e internacional. Durante el evento se recibió una placa conmemorativa en reconocimiento al inicio del proceso, el cual beneficiará a municipios con alta vocación aguacatera y reforzará la identidad del fruto como uno de los productos agrícolas más representativos de México.

El secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, destacó que este proceso fortalece la estrategia estatal para proteger la propiedad industrial y consolidar el liderazgo agroalimentario de Michoacán. “El aguacate es identidad y una de nuestras mayores fortalezas económicas. La Indicación Geográfica dará mayor certidumbre, prestigio y competitividad a miles de familias que integran esta cadena productiva”, afirmó.

Participaron en la mesa el director general de Apoyo Técnico, Eugenio Govea Arcos; el titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, Carlos Candelaria López y la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García.

La Sedeco reiteró que la Indicación Geográfica es una herramienta clave para preservar el origen, la calidad y el valor del aguacate michoacano, además de potenciar su competitividad en los mercados globales. El Gobierno de Michoacán continuará acompañando al sector para consolidar este reconocimiento en 2026 y fortalecer la identidad de los bienes elaborados en el estado.