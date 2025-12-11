Morelia, Mich.- Jueves 11 de diciembre de 2025.- Un hombre murió durante una volcadura automovilística ocurrida sobre el Periférico Paseo de la República, en la zona norte de la capital michoacana, informaron fuentes de rescate y policiales.

El percance se registró durante la madrugada de este jueves, en el sentido de la Central de Abastos hacia el Distribuidor Vial de la Salida a Salamanca, a la altura de la denominada Curva de la Técnica 65, así como de la colonia Lomas de Santiaguito.

Se apreció que el vehículo siniestrado, de color negro, terminó totalmente destrozado. Algunos ciudadanos que pasaban por el lugar reportaron la situación al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, mismo que no está identificado, él vestía sudadera negra, pantalón negro y calzado negro.

Los elementos de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.