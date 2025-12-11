El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión de trabajo con el pleno del Consejo de Empresas Globales (CEG), organismo que representa a compañías de capital internacional con operaciones en México.

El secretario Marcelo Ebrard agradeció a los representantes de las empresas agrupadas en el Consejo de Empresas Globales sus acciones de respaldo al Plan México, a través de inversiones y reinversiones, así como su compromiso para incrementar la proveeduría nacional en las cadenas productivas.

Por su parte, Manuel Bravo, presidente del Consejo de Empresas Globales, agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Economía para la materialización de inversiones, al tiempo que reiteró el compromiso de las empresas globales de ser socias y aliadas del gobierno en la implementación de proyectos productivos.

El secretario Ebrard y las empresas globales acordaron tres ejes de trabajo para los primeros meses del 2026:

Coordinar posiciones y prioridades de cara a la próxima revisión del T-MEC.

Profundizar las acciones para incrementar la proveeduría nacional

Acelerar el aterrizaje de inversiones para el país

Acompañaron al secretario Ebrard, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas; la jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo, Ximena Escobedo, y el director general de Comunicación Social, Daniel Millán.