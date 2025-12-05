Comunicado Iemsysem 257/2025

Michoacán avanza en justicia educativa con entrega de títulos a egresados de la Escuela Normal Indígena: Iemsysem

Pertenecientes a las generaciones 2019 y 2025

Morelia, Michoacán, 5 de diciembre del 2025.- Michoacán dio un paso decisivo para superar el rezago educativo que durante años afectó a cientos de jóvenes normalistas, con la entrega simbólica de 156 títulos profesionales a egresados de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM), pertenecientes a las generaciones 2019 y 2025.

La entrega de títulos, encabezada por la secretaria de Educación, Gabriela Molina, y la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, representa el cumplimiento de un compromiso asumido por la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el de garantizar que las y los estudiantes cuenten con el reconocimiento académico que legítimamente les corresponde.

Sosa Olmeda destacó que este logro constituye un hito en la transformación educativa del estado, tras un periodo de omisiones institucionales por administraciones anteriores que mantuvo sin actualización los planes de estudio y que dejó en la incertidumbre a generaciones completas de egresados.

“Reconocemos el esfuerzo por la justicia educativa y personal que debe tener cada hombre y mujer que se conduce por el buen camino y que le ha apostado a la educación para alcanzar sus sueños. Por ello, este es un triunfo en equipo con la Secretaría de Educación estatal y la federación, un reconocimiento para todas y todos”, expresó.

Las autoridades educativas subrayaron que la regularización y entrega de títulos reafirma la importancia de “caminar por el deber” y confirma que los avances actuales tienen un propósito claro: hacer justicia educativa y evitar que cualquier estudiante vuelva a quedar rezagado por falta de actualización académica o por omisiones administrativas.