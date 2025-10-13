Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2025.- El Gobierno de Michoacán habilitará los días martes 14 y miércoles 15 de octubre un centro de acopio de víveres en las instalaciones del DIF estatal, los cuales serán destinados para apoyar a las familias afectadas por las lluvias registradas en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, así lo informó el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

Instruyó abrir dicho espacio en la dependencia estatal, ubicada en Acueducto lote 17, Bosque Cuauhtémoc, de la capital michoacana, el cual operará de 09:00 a 18:00 horas, para recibir apoyo de la población.

Refirió que en el centro de acopio se recibirán alimentos no perecederos, artículos de limpieza, agua embotellada, cobijas, artículos de higiene personal, pañales para bebé y adulto, además de productos que sean fáciles de almacenar, distribuir y que no requieran refrigeración.

Se recomienda donar comida enlatada, arroz, frijol o lenteja en bolsa, pasta para sopa, harina de maíz o trigo, leche en polvo o en cartón, fórmula y alimentos para bebé, aceite vegetal, azúcar, sal, café soluble, cereales, toallas sanitarias, gel antibacterial.

Será el jueves próximo cuando los productos recaudados se envíen a la población afectada, por lo que se solicita a las y los michoacanos a solidarizarse con esta causa.