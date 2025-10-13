OPOPEO (Salvador Escalante), Mich.- 13 de octubre de 2025.- Las mejores sillas de madera y palma, se elaboran aquí, en la comunidad de Opopeo, donde se llevó a cabo la Feria de la Silla, por lo que fueron reconocidos y premiados 25 artesanos, con una bolsa de 86 mil pesos.

Fueron 90 participantes, con 136 piezas, en las categorías de madera, huinumo y bordado en punto de cruz.

En la premiación, estuvo Daniel Domínguez, con la representación de Cástor Estrada Robles, de la Casa de las Artesanías (Casart); Silvestre Vargas, director de Turismo y representante de la alcaldesa Dayana Pérez Mendoza; el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez, entre otros.

Julio Arreola reconoció el trabajo de los artesanos, a su gran calidad, reconocida a nivel nacional e internacional y los invitó a seguir que se siga transmitiendo a las nuevas generaciones y siga viva esta riqueza artesanal, cultural y gastronómica de esta región.

Somos municipios vecinos, agregó, y tenemos muchas cosas en común, por lo que seguiremos trabajando de la mano con la presidenta Dayana Pérez, para que esta región del estado crezca.

El premio especial “Artesanos de Opopeo 2025”, fue para Ana Gabriela Pérez Ávalos, con un comedor de 6 sillas.

Otros ganadores, Saúl Rangel Lucas, categoría silla de madera; J. Ignacio Valencia Martínez, sala de 4 piezas; Angelina Valencia Lucas, una cabecera empalmada; María Patricia Lucas Esquivel, con un camino de mes mesa, bordado de rosas en punto de cruz; Silvia Rangel Oros, servilleta deshilada de caballos; Patricia Paz Martínez, con un frutero de huinumo y Elizabeth Ruiz Martínez, con un empalmado de silla.

