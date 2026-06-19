Morelia, Michoacán, 19 de junio de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a cargo de Roberto Monroy García, anunció la cartelera para conmemorar el 94 aniversario de la elevación a municipio de Turicato, a realizarse del 25 al 28 de junio. Las actividades artísticas, culturales y deportivas coincidirán con el Primer Encuentro de Música Tradicional y Baile de Tabla y el Cuarto Festival del Mezcal y la Enchilada.

La presidenta municipal, Graciela Hernández Arreola, destacó que esta festividad representa la celebración más importante para las y los turicatenses, al ser un espacio que fortalece la identidad local mediante la promoción de su historia, cultura, tradiciones y riqueza gastronómica, además de generar beneficios económicos para productores y prestadores de servicios de la región.

Las actividades iniciarán con el acto cívico conmemorativo por el aniversario de la elevación de Turicato a municipio, seguido del tradicional desfile y cabalgata, la inauguración del Festival del Mezcal y la Enchilada, así como presentaciones artísticas, espectáculos pirotécnicos y un baile popular con la participación de agrupaciones musicales reconocidas de la región.

Como parte de la programación, el Primer Encuentro de Música Tradicional y Baile de Tabla reunirá a músicos, bailarines y promotores culturales de Tierra Caliente, quienes compartirán una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural de esta zona de Michoacán, explicó Huber Figueroa Ziranda, músico representante de los grupos de música tradicional.

El programa también contempla actividades deportivas como torneos de básquetbol, voleibol, ajedrez y fútbol, además de un jaripeo y diversas presentaciones culturales que permitirán a visitantes y habitantes disfrutar de una experiencia integral durante los cuatro días de celebración, agregó la cocinera tradicional, Lisandra Guido Estrada.

Para esta edición se estima una afluencia de 15 mil asistentes y una derrama económica superior al millón de pesos, beneficiando directamente a productores participantes, entre ellos 13 expositores de mezcal y ocho de enchiladas, consolidando a Turicato como un destino que preserva sus tradiciones y promueve el turismo regional.