Morelia, Mich.- Lunes 04 de agosto de 2026.- Habitantes de diversas comunidades, entre ellas Pamatácuaro, se manifestaron este martes de manera pacífica al exterior de Casa Michoacán, en la zona sur de Morelia, para solicitar un diálogo con las autoridades gubernamentales debido a varias inconformidades con el proyecto de la Autopista de la Agroexportación.

#Videos #Morelia ➡️ Habitantes de diversas comunidades, entre ellas Pamatácuaro, se manifestaron este martes al exterior de Casa Michoacán,para solicitar un diálogo con las autoridades gubernamentales. pic.twitter.com/CqG4PYMFyz — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 5, 2026

Trascendió que la molestia radica principalmente en la venta de las tierras, pues algunos propietarios consideran insuficientes los pagos ofrecidos por sus terrenos o buscan mayor claridad sobre los avalúos.

Durante la movilización, una comitiva integrada por representantes de cada población ingresó para sostener una reunión con funcionarios estatales, con el propósito de exponer sus inquietudes y buscar acuerdos en torno a la obra carretera.

Buscan acuerdos mediante el diálogo

Los manifestantes acudieron sin realizar actos de confrontación y expresaron su interés en que el tema sea atendido mediante el diálogo entre las comunidades involucradas y el Gobierno de Michoacán.

Por el momento no se han dado a conocer los resultados de la reunión; sin embargo, se espera que ambas partes logren avances que permitieran atender las inquietudes de los habitantes.

¿Qué es la Autopista de la Agroexportación?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, la Autopista de la Agroexportación es un proyecto carretero que partirá de la zona de Uruapan, se conectará con Zacán, aprovechará el tramo Capácuaro-Peribán y llegará al libramiento Zamora-Jacona.

Asimismo, contempla la construcción de un nuevo segmento para evitar el tráfico en la zona metropolitana de Zamora.

La vialidad tiene como objetivo conectar los municipios de Uruapan, Los Reyes, Jacona y Zamora, fortaleciendo la infraestructura logística de una de las regiones agrícolas más importantes del estado.

Impulso al sector agroalimentario

Según lo planteado por las fuentes, la autopista permitirá reducir los tiempos de traslado de mercancías y facilitará el transporte de productos agrícolas hacia la región del Bajío, Guadalajara y el puerto de Lázaro Cárdenas.

Con ello, se busca fortalecer las cadenas de exportación de productos michoacanos y mejorar la competitividad del sector agroalimentario.

Cabe recordar que esta zona de Michoacán destaca a nivel nacional por su producción de aguacate, fresa, zarzamora y otros cultivos destinados tanto al mercado nacional como internacional.

AGENCIA RED 113