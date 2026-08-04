Pátzcuaro, Michoacán, 4 de agosto de 2026.- La visita oficial del embajador de China en México, Chen Daojiang, y su encuentro con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fortalece la iniciativa para posicionar al estado en el mercado asiático mediante herramientas digitales y de promoción turística, destacó el titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), Roberto Monroy García.

Como parte de las acciones impulsadas por la Sectur, el “alma de México” ya tiene presencia en WeChat, plataforma china de mensajería, al mismo tiempo que desarrolla campañas permanentes enfocadas en incrementar la llegada de visitantes de dicho país, particularmente durante la celebración de la Noche de Muertos.

Asimismo, con el respaldo de la Sectur federal y en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se llevó a cabo un encuentro en la feria turística ITB China con 25 turoperadores y guías especializados. Durante la reunión se presentó la diversidad de experiencias del estado con el propósito de incentivar estancias prolongadas de entre ocho y 15 días.

“El potencial de este mercado es significativo. Cada año, el turismo chino genera un gasto internacional cercano a los 135 mil millones de dólares y, tan solo en 2025, México recibió por vía aérea a 224 mil 271 visitantes procedentes de ese país, quienes dejaron una derrama económica superior a los 300 millones de dólares”, señaló el titular de la política turística estatal.

A diferencia de otros mercados internacionales, el turista chino muestra mayor interés por la cultura, tradiciones, ciudades coloniales y los Pueblos Mágicos que por los destinos de playa, por lo que Michoacán cuenta con una oferta altamente competitiva. Para fortalecer su posicionamiento, la Sectur impulsa acciones que faciliten su experiencia, como información turística en su idioma y servicios adaptados a sus preferencias.

“La conectividad también representa una ventaja para el estado, ya que existen vuelos desde ciudades como Beijing, Shanghái, Guangzhou y Shenzhen hacia Los Ángeles y Dallas, con conexión directa a Morelia, además de rutas entre China y Ciudad de México o Tijuana, destinos enlazados con Michoacán. A ello se suman los principales periodos vacacionales del mercado chino, es decir, Año Nuevo Chino, Festival Qingming y Semana Dorada de octubre, que representan una oportunidad para consolidar al estado como uno de los principales destinos culturales de México”, concluyó el funcionario estatal.