Teniendo como sede laSecretaría de Economía, los días 22 y 23 de enero se lleva a cabo la V Reunión del Grupo de Trabajo Mexicano–Alemán en Infraestructura de la Calidad, en el cual se firma el Plan de Trabajo 2026–2027 del Diálogo Mexicano–Alemán en Infraestructura de la Calidad por Andrea Genoveva Solano Rendón, Jefa de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia por parte de Secretaría de Economía del Gobierno de México y por Ole Janssen, representante de la Dirección General de Política Digital e Innovación del Ministerio Federal de Economía y Energía del Gobierno Alemán, instrumento que consolida la cooperación bilateral y reafirma la visión estratégica compartida entre ambos países.

Destacando la presencia de representantes de la academia, la industria, los organismos de normalización, acreditación y evaluación de la conformidad, así como de aliadas y aliados institucionales que brindan certeza legal a los negocios y contribuyen de manera activa al fortalecimiento del Sistema de la Calidad en México.

Se reconoce de manera especial a la delegación alemana, así como la participación del Proyecto Global en Infraestructura de la Calidad en México, implementado por laGIZ (Agencia Alemana para la Cooperación Internacional), cuya cooperación técnica continuará siendo constante, profesional y estratégica.

LaInfraestructura de la Calidadse desarrolla como el canal para que las economías crezcan con certidumbre, competitividad y confianza, al reducir costos de transacción, facilitar la interoperabilidad, generar confianza verificable y permitir que la innovación y el comercio escalen de manera ordenada.

Durante las sesiones de trabajo se articulan componentes clave sobre la normalización, la metrología, la acreditación, la evaluación de la conformidad y la vigilancia del mercado, lo que en términos económicos significa mayor certidumbre y acceso a mercados, en términos sociales, seguridad y protección para las y los consumidores.

En este contexto, Alemania es un referente global en la materia y México, bajo el liderazgo del secretario de Economía,Marcelo Ebrard, y en el marco del Plan México impulsado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, fortalece su sistema de la Infraestructura de la Calidad con visión de prosperidad compartida, innovación técnica y sostenibilidad.

ElPlan de Trabajo 2026–2027representa la contribución que desde la IC se otorga para una redefinición de economía global en cuatro ejes:



1. Digitalización de la Infraestructura de la Calidad (QI Digital);

2. Comercio electrónico: vigilancia del mercado y etiquetado electrónico;

3. Electromovilidad: tendencias actuales hacia una Economía Sostenible;

4. Inteligencia artificial: buenas prácticas regulatorias y su uso práctico.

Con la firma de este plan de trabajo entre México y Alemania, se fortalece la Infraestructura de la Calidad como eje rector de la industria y comercio con visión sostenible y competitiva.