Morelia, Michoacán, 22 de enero de 2026.-Con entusiasmo, compromiso y muchas ganas de cuidar el planeta, estudiantes del Jardín de Niños Antonio Talavera participaron en el programa Guardianes del Agua, impulsado por el Ayuntamiento de Morelia, a través del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas). En esta actividad, niñas y niños aprendieron sobre la importancia del agua como líquido vital para la vida diaria y el cuidado del entorno.

Durante la jornada, las y los pequeños explicaron con sus propias palabras lo esencial que es el agua en actividades cotidianas como beber, cocinar, asearse y convivir en familia. Como parte del programa, realizaron una emotiva toma de protesta, comprometiéndose a cuidar el agua y a promover su uso responsable desde casa y la escuela.

Al respecto, el director de Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó la importancia de sembrar valores desde edades tempranas, “Cuando las niñas y los niños entienden que cada gota cuenta, estamos formando ciudadanos responsables y conscientes del cuidado del agua. Guardianes del Agua es un programa que apuesta por la educación, la inclusión y el futuro de nuestras comunidades”.

El programa incluyó actividades lúdicas y dinámicas adaptadas para la participación de niñas y niños, quienes aprendieron más sobre el agua, su cuidado y el camino que recorre desde su origen hasta llegar a los hogares, a través de juegos, dinámicas visuales y actividades inclusivas.

Asimismo, se reconoció y agradeció al personal docente del plantel por su compromiso y dedicación al realizar actividades educativas que fortalecen la conciencia ambiental desde la primera infancia. Cabe destacar que las maestras del jardín de niños se encuentran actualmente cursando el diplomado que ofrece el programa Guardianes del Agua, reforzando así su preparación para formar generaciones más conscientes y responsables.

Con acciones como ésta, el programa Guardianes del Agua continúa fortaleciendo la cultura del cuidado del agua, recordando que cada gota cuenta y que el cambio comienza desde la niñez; y se suma al proyecto municipal del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, de promover la educación ambiental y trabajar de la mano con la ciudadanía desde todos los sectores, para hacer de Morelia el mejor lugar para vivir.