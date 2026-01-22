Morelia, Michoacán; 21 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) y en coordinación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), anunció su respaldo a la Expo Construcción, que se llevará a cabo el próximo 26 de febrero.

El evento tendrá lugar en las instalaciones de la CMIC Morelia, ubicadas en Avenida Siervo de la Nación número 60, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre empresas, profesionistas, proveedores del sector y el ámbito gubernamental.

Lo anterior con el fin de generar oportunidades de negocio, actualización técnica y colaboración estratégica que impulsen el desarrollo económico y profesional de Morelia y Michoacán.

La titular de la Sefeco, María Guadalupe Herrera Calderón, reafirmó el respaldo del Gobierno de Morelia a este tipo de iniciativas, destacando que la Expo Construcción CMIC no solo fortalece el ecosistema productivo del sector de la construcción, sino que también dinamiza la economía local y regional.

En su turno, el presidente de la CMIC, Alejandro Vargas Acosta, informó que el acceso será totalmente gratuito, previo registro en el sitio www.expocmicmichoacan.mx y se espera una asistencia aproximada de 800 personas, así como la participación de más de 40 expositores, entre empresas y marcas.

De esta forma, se prevé una derrama económica de más de 3 millones de pesos.

Entre los expositores se incluyen proveedores de materiales, maquinaria y herramientas; constructoras y desarrolladoras; despachos de arquitectura, ingeniería y diseño; empresas de energía, acabados, domótica y sustentabilidad; instituciones financieras, dependencias gubernamentales y servicios relacionados.

La invitación está abierta a profesionales, empresarios y público especializado del sector de la construcción, incluyendo arquitectos, ingenieros y contratistas; desarrolladores inmobiliarios y urbanistas; funcionarios públicos; distribuidores y proveedores; así como estudiantes y egresados interesados en este ámbito.