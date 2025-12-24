Uruapan, Mich.- 23 de diciembre de 2025.- Un hombre resultó lesionado al ser baleado en un aparente intento de asalto al salir de una tienda de conveniencia, en el Barrio de La Magdalena, en esta ciudad de Uruapan.

Se pudo conocer que la noche de este martes, el agraviado salió de una tienda Oxxo ubicada en la esquina de la calle Hilanderos y Avenida Juárez, cuando fue interceptado por u sujeto que la amagó con un arma de fuego y le exigió la entrega de sus pertenencias.

El afectado opuso resistencia y fue cuando el delincuente le disparó en una pierna para después huir.

Algunas personas reportaron los hechos al número de emergencias 911 y al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes auxiliaron a la víctima y la trasladaron a un hospital; su identidad no fue revelada.

En tanto, elementos de distintas corporaciones desplegaron un operativo en la zona en busca del agresor pero no lograron ubicarlo; el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para comenzar las investigaciones correspondientes.