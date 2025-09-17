Uruapan, Michoacán, 17 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que hoy se instalaron dos nuevas vigas de acero de 30 toneladas del distribuidor vial La Hielera, un proyecto clave en el plan integral de movilidad para el municipio.

El mandatario señaló que estas son la quinta y sexta dovela de un total de 32 que conformarán la estructura superior, con un peso conjunto de 11 mil 750 toneladas, mismas que se ensamblan progresivamente de acuerdo con las condiciones climatológicas.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, destacó que, gracias al trabajo interinstitucional, se concluyó con éxito la reubicación del gasoducto que atravesaba la zona. Con ello fue posible continuar con la perforación y estabilización de suelos mediante el sistema Geopier, técnica que sustituye terreno por materiales de mayor calidad para garantizar la seguridad y durabilidad de la cimentación.

Zarazúa explicó que, una vez concluido el paso superior de 400 metros lineales, se construirá un bajopuente de 2 mil 627 metros cuadrados, que integrará espacios públicos y cruces seguros con accesibilidad universal para peatones, ciclistas y personas con discapacidad. Este espacio contará con un skatepark, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, iluminación LED y cámaras de videovigilancia conectadas al C5i, entre otras amenidades.

Con estas acciones, Michoacán construye un mejor Uruapan, con infraestructura que facilita el traslado de personas, mercancías y servicios, y que contribuye al bienestar y seguridad de la población.